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18.03.18 21:00

Финский наблюдатель назвал выборы в Крыму настоящей демократией

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
18 марта. Interfax-Russia.ru - Иностранные наблюдатели не увидели нарушений в ходе голосования на выборах президента РФ 18 марта в Крыму, считают избирательный процесс в регионе демократичным, заявил международный "контролер" из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман.

"Сегодня мы видели первые выборы президента Российской Федерации в Крыму. Это очень важное событие. Я думаю, что все мои коллеги согласны со мной и с тем, что эти выборы максимально прозрачны, успешны, хорошо организованные. Крымчане голосовали с радостью, в хорошей атмосфере, уверенные в том, что их голос будет услышан. Мы никаких нарушений здесь не увидели. Мы видели настоящую, чистую демократию", - сказал финский наблюдатель журналистам в воскресенье в Симферополе после закрытия участков для голосования.

Выборы президента Российской Федерации 18 марта стали первыми для жителей республики Крым и Севастополя, которые вошли в состав России ровно четыре года назад. Голосование проходило в День воссоединения полуострова с Россией.

В республике Крым работали 1 тыс. 206 участков, в регионе были зарегистрированы около 1,493 млн избирателей. В Севастополе - 182 участка, в списках значились более 325 тыс. человек.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее заявила, что ЕС не будет признавать выборы на полуострове, который считает украинской территорией, аннексированной Россией.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось прислать в Крым своих наблюдателей.

Тем не менее, на полуостров прибыли международные наблюдатели, приглашенные представителями нижней и верхней палат российского парламента и аккредитованные ЦИК РФ. Голосование в Крыму контролировали 43 иностранца из 20 стран, в том числе - стран ЕС, США и Украины.

Явка в республике Крым за два часа до закрытия участков для голосования - в 18:00 мск - составила, по уточненным данным, 63,86%.



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