МВД РФ не зафиксировало способных повлиять на итоги выборов президента России нарушений

18.03.18 21:13

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 марта. Interfax-Russia.ru - МВД РФ не зафиксировало нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре министерства.

"На момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента Российской Федерации",- сказал сотрудник пресс-центра.

По его словам, для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств, членами избирательных комиссий, а также представителями общественности.

"В настоящее время полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивается безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии",- добавил собеседник агентства.

Он также сообщил, что всем сотрудникам органов внутренних дел была предоставлена возможность принять участие в голосовании.