Коридоры спасения: за несколько дней из зоны деэскалации в Сирии вышли более 20 тыс. мирных жителей
  
Спасение полосатой: приморские зоологи борются за жизнь раненой тигрицы
   
Из военнослужащих в операторы: боевые роботы для ВС РФ готовы к серийному производству
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
18.03.18 21:22

Путин набирает на выборах 73,9% голосов, лидируя с большим отрывом на выборах президента РФ - экзит-пол ВЦИОМ

© РИА Новости. Александр Кряжев
18 марта. Interfax-Russia.ru - Согласно экзит-полам, проведенным ВЦИОМ, Владимир Путин одерживает на выборах президента РФ убедительную победу, набирая 73,9% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин, на третьем - Владимир Жириновский.

"По результатам экзит-пола ВЦИОМ президентом РФ в первом туре избран В.Путин, набирая 73,9% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин с результатом 11,2% голосов, третье - Владимир Жириновский - 6,7%", - отмечается в поступившем в "Интерфакс" в воскресенье сообщении ВЦИОМ.

По тем же данным, Ксения Собчак набирает 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, Борис Титов - 1,1%, Сергей Бабурин - 1,0%, Максим Сурайкин -0,8%. Недействительных бюллетеней -1,2%.

Опрос ВЦИОМ проводился на 1200 избирательных участках в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (635 участников) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков).

Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте.

Экзит-пол ВЦИОМ был проведен по заказу ЭИСИ, всего было опрошено 162 тыс. 601 человек.

Таким образом, согласно данным экзит-полов ВЦИОМ, Владимир Путин набирает наибольший процент голосов избирателей со времени его участия в выборах с 2000 года. В 2000 году В.Путин набрал 52,94% голосов, в 2004 году - 71,31%, в 2012 году - 63,60%. В 2008 году Владимир Путин не принимал участие в президентских выборах, тогда Дмитрий Медведев набрал 70,28%.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.03.18 03:33
Путин по итогам обработки почти 80% протоколов получает 70,71% голосов в Москве
.
  19.03.18 01:22
Путин в Москве набирает 70,76% голосов избирателей
.
  18.03.18 20:10
Голосование на выборах президента РФ завершилось в Москве
.
  18.03.18 18:44
Мобильная группа столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами разбирается с двумя сообщениями о вбросе бюллетеней
.
  18.03.18 16:29
Явка в Москве к 15:00 достигла 40% - Мосгоризбирком
.
  18.03.18 13:33
Явка на выборах в Москве на полдень составила 18% - Мосгоризбирком
.
  18.03.18 10:21
В столице открылись и работают без сбоев все 3620 избирательных участков
.
  18.03.18 09:38
Путин проголосовал в Москве на выборах президента России
.
  18.03.18 09:03
Глава ЦИК РФ проголосовала на президентских выборах
.
  18.03.18 08:31
Избирательные участки открылись в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket