Десятки хакерских атак совершены на системы видеонаблюдения за выборами – Ростелеком

18.03.18 21:28

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 марта. Interfax-Russia.ru - Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что в ходе выборов порталы видеотрансляции и ЦИКа подвергался десяткам хакерских атак.

"Мы готовились к тому, что будут атаки и на портал видеотрансляции, и на портал ЦИКа. Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, достаточно серьезны", - сказал он на заседании ЦИК в воскресенье.

М.Осиеввский отметил, что пока не будет раскрывать мощности и говорить, откуда они были произведены.

В то же время он уточнил, что ход президентских выборов отслеживали более 1,4 млн в прямом эфире.

"Вся система видеонаблюдения показала себя отлично, результат - 1,4 млн россиян и не только россиян наблюдало сегодня в прямом эфире, в онлайне, за процедурами выборов". - сказал М.Осеевский.

М.Осеевский отметил, что вся информация о ходе выборов будет сохранена, так как является "источником для объективной оценки результатов" выборов.