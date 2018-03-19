После обработки 25% бюллетеней на выборах президента РФ лидирует Путин с 72,53% голосов – ЦИК

18.03.18 21:40

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 марта. Interfax-Russia.ru - После обработки 25% бюллетеней на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин, который набирает 72,53% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 15,44%, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84%, на четвертом Ксения Собчак с 1,39%.

Как передает корреспондент "Интерфакса", эти данные представлены на информационном экране Центризбиркома.

Пятерку лидеров, по предварительным данным, замыкает кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский с 0,79%. Сергей Бабурин ("Народный союз") набрал 0,63%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,62% и Борис Титов ("Партия Роста") - 0,61%.