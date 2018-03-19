Путин по итогам обработки 40% бюллетеней набирает 74,22% голосов – ЦИК

18.03.18 22:48

© РИА Новости. Николай Хижняк

18 марта. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин уверенно продолжает лидировать на выборах президента РФ, увеличивая свой отрыв от конкурентов; после обработки 40% бюллетеней он набирает 74,22% голосов.

На втором месте продолжающий терять голоса кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,03%, на третьем также теряющий голоса лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,51%, на четвертом - набирающая голоса Ксения Собчак с 1,41%.

Как передает корреспондент "Интерфакса", эти данные представлены на информационном экране Центризбиркома.

Кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский прибавил две сотые процента и набирает 0,80%. Небольшой рост демонстрирует Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,62 до 0,64%, такой же рост показывает Борис Титов ("Партия Роста"), процент голосов которого увеличился с 0,61% до 0,63%. Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") остается на прежней позиции, набирая 0,63%.