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18.03.18 23:11
Глава Минкомсвязи Никифоров: кибератаки на серверы ЦИК прошли "в фоновом режиме", никакие внешние атаки не могут повлиять на работу системы
"Действительно фиксировались те или иные атаки, есть даже мнение, что они шли примерно из пятнадцати различных стран, они прошли в таком "фоновом режиме",- сказал Н. Никифоров в эфире "1 канала".
По его словам, скорость атак составила 10 гигабит в секунду.
"В целом, система к этому была готова, и Россия не та страна, мы находимся на очень высоком уровне технологического развития, у нас действительно крутые специалисты, поэтому никакие атаки, никакие внешние хакеры, не могут повлиять на саму систему", - заключил министр.
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