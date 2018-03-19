Жириновский считает, что кандидаты на выборах президента были поставлены в неравные условия

18.03.18 23:33

© РИА Новости. Илья Питалев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский недоволен результатами прошедших выборов президента РФ из-за неравных условий для кандидатов.

"Нет, недоволен (результатами выборов - ИФ). (...) Условия абсолютно неравные, дебатов не было, скандалы все искусственные, спровоцированные специально, чтобы привлечь внимание", - сказал В.Жириновский журналистам на онлайн-марафоне "Ночь выборов - 2018". По его словам, "демократии (в РФ - ИФ) нет, конкуренции нету, один кремлёвский кандидат, а остальные все "моськи"".

"Реально должно быть меньше процентов за Путина. Я так думаю, реальный европейский процент не выше сорока",- сказал он.

Лидер ЛДПР обвинил Центризбирком в том, что он в ходе избирательной компании работал "на действующую власть".

"Такие результаты никого не радуют. Чему радоваться, если итоги объявили за год? Можно точно так же сказать, что кандидат от власти победит и в 2024 году с результатом 60-70%. Демократии нет, свободных выборов нет как при царе, как при коммунистах - страна у нас такая", - заявил В.Жириновский.