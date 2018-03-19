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18.03.18 23:40
Трассу М-5 "Урал" в Челябинской области из-за снегопада закрыли для грузового транспорта до утра
19 марта. Interfax-Russia.ru - Временное ограничение движения большегрузных автомобилей и рейсовых автобусов введено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" от Башкирии до Миасса Челябинской области из-за снегопада, сообщает пресс-служба управления федеральными дорогами Южный Урал в воскресенье.
"Ограничения введены с 23:00 (21:00 мск) до 6:00 (4:00 мск) понедельника в обоих направлениях в связи с сильным снегопадом и гололедицей. Местами из-за метели и мокрого снега на дорогах образовались снежные заносы", - уточнила агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь Татьяна Денисова.
Она отметила, что время ограничения движения может быть продлено, если к утру будут сохраняться неблагоприятные погодные условия.
Подрядные организации проводят очистку проезжей части от снега и гололеда.
По данным Челябгидрометцентра, ночью и днем в регионе 19 марта ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, сильный и очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода, сильная гололедица, местами метели и снежные заносы.
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