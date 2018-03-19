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19.03.18 00:03
Изменения в правительстве произойдут после инаугурации – Путин
"Все изменения произойдут после инаугурации", - сказал он журналистам.
"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок", - напомнил глава государства.
"Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать", - сказал В.Путин.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, определился ли он с кандидатурой нового председателя правительства и может ли им вновь стать действующий премьер Дмитрий Медведев, В.Путин заявил: "Что касается председателя правительства и правительства в целом, то я уже сказал: я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов".
Он также добавил, что пока не планирует каких-то конституционных реформ.
"Пока я никаких реформ не планирую конституционных", - заявил В.Путин журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли он проводить какую-либо конституционную реформу, которая могла бы быть связана с перераспределением полномочий между ветвями власти.
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