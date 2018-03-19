Изменения в правительстве произойдут после инаугурации – Путин

19.03.18 00:03

© РИА Новости. Алексей Никольский

18 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не намерен до инаугурации производить изменения в составе правительства.

"Все изменения произойдут после инаугурации", - сказал он журналистам.

"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок", - напомнил глава государства.

"Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать", - сказал В.Путин.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, определился ли он с кандидатурой нового председателя правительства и может ли им вновь стать действующий премьер Дмитрий Медведев, В.Путин заявил: "Что касается председателя правительства и правительства в целом, то я уже сказал: я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов".

Он также добавил, что пока не планирует каких-то конституционных реформ.

"Пока я никаких реформ не планирую конституционных", - заявил В.Путин журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли он проводить какую-либо конституционную реформу, которая могла бы быть связана с перераспределением полномочий между ветвями власти.