Путин по итогам подсчета 60% протоколов набирает 75,57% голосов

19.03.18 00:15

© РИА Новости. Нина Зотина

18 марта. Interfax-Russia.ru - Лидирующий на выборах президента России кандидат Владимир Путин по итогам подсчета 60% протоколов избирательных комиссий набирает 75,57% голосов, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса" из Центризбиркома.

На втором месте остается кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,92%, на третьей строчке - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,19%.

Далее расположились кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,44%, кандидат "Яблока" Григорий Явлинский с 0,85%. Кандидат Борис Титов набирает 0,66%, Максим Сурайкин 0,65%, Сергей Бабурин по-прежнему замыкает список с результатом 0,63%.

Результаты транслируются на интерактивном экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии, где продолжают работать журналисты.