Путин лидирует на выборах в Карелии с 72,7% голосов

19.03.18 00:38

© РИА Новости. Нина Зотина

19 марта. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин по итогам обработки 377 протоколов из 470 лидирует на выборах в Карелии с 72,7% голосов, сообщил журналистам председатель региональной ЦИК Алексей Бахилин в понедельник.

"Путин Владимир Владимирович лидирует с большим отрывом от других кандидатов, у него 72,66% голосов", - сказал А.Бахилин.

По его словам, на втором месте Павел Грудинин - 11,56%, Жириновский набрал 7,75% голосов избирателей.

Ксения Собчак набрала 2,38%, Григорий Явлинский - 1,87%, Борис Титов - 1,12%. Сергей Бабурин и Максим Сурайкин набрали менее процента голосов.

К настоящему времени обработано 377 из 470 протоколов избирательных комиссий. После их обработки явка составляет 57,73%.