Результат Путина на выборах превысил 76% по итогам обработки 74% протоколов

19.03.18 00:56

© РИА Новости. Нина Зотина

19 марта. Interfax-Russia.ru - Результат кандидата Владимира Путина на президентских выборах превысил 76%, за него по итогам обработки 74% протоколов отдали свои голоса свыше 36,2 млн граждан России, передает корреспондент "Интерфакса" из Центризбиркома.

Данные об обработанных протоколах и числе отданных голосов за каждого из кандидатов обновляются в информационном центре ЦИК в режиме реального времени.

По последним данным, у кандидата Павла Грудинина 12,43% голосов (порядка 6 млн голосов), у Владимира Жириновского - 6,02% (около 2,9 млн).

Далее в президентской гонке следует Ксения Собчак с 1,5%, Григорий Явлинский с 0,9%, Борис Титов с 0,69%, Максим Сурайкин с 0,67% и Сергей Бабурин с 0,64%.