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19.03.18 01:20
Путин по итогам обработки 80% протоколов набирает более 76%
За В.Путина проголосовали свыше 40,4 млн избирателей, свидетельствуют данные на интерактивном экране в информационном центре ЦИК.
На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,30% голосов, его результат продолжает снижаться. На третьем месте - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98%, который за последние полчаса потерял около 0,3 процента и опускается ниже отметки в 6%.
Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, напротив, продолжает демонстрировать рост - ее предварительный результат составил 1,53%. Кандидат от "Яблока" также немного улучшил свой показатель, поднявшись примерно на десятую долю процента - до 0,92%. Борис Титов ("Партия Роста") занял шестую строчку с 0,70%, конкурировавший с ним за эту позицию Максим Сурайкин ("Коммунисты России") отступил на седьмое место с 0,67%. Замыкает список Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") с показателем 0,64%.
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