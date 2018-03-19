Путин в Москве набирает 70,76% голосов избирателей

19.03.18 01:22

© РИА Новости. Александр Пирагис

19 марта. Interfax-Russia.ru - По итогам обработки 52,02% протоколов избирательных комиссий в Москве, Владимир Путин набирает 70,76% голосов, следует из обнародованных в ночь на понедельник данных Мосгоризбиркома.

На втором месте идёт кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который в Москве набирает 12,35% голосов избирателей, третий - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 4,64%, четвёртая - Ксения Собчак - 4,19% , на пятом месте Григорий Явлинский, у которого 3,27%, Борис Титов набрал 1,61%, Сергей Бабурин - 0,99%, Максим Сурайкин - 0,73%.

Предварительная явка на выборах в столице составила 59,66%. На прошлых выборах президента в 2012 году на избирательные участки пришли 58,13% московских избирателей.