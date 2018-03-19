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19.03.18 01:34
Путин лидирует на выборах в Псковской области с 74,92% голосов
Второе и третье место занимают Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) с результатами 11,54% и 6,83% соответственно. За ними следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") - 1,67% и Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,67%.
Менее одного процента голосов получили Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,86%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,83% и Борис Титов ("Партия роста") - 0,78%.
В Псковской области в 2012 году за кандидата в президенты В.Путина свои голоса отдали 59,69% избирателей. Кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов получил тогда 20,64%, лидер ЛДПР В.Жириновский - 6,71%.
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