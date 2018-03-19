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19.03.18 01:38
Путин набрал в Коми 71,42%
У кандидата КПРФ Павла Грудинина - 11,31% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 10,24% голосов, у телеведущей Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") - 2,04% голосов, у экономиста Григория Явлинского ("Яблоко") - 1,04% голосов, у уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова ("Партия Роста") - 0,95% голосов, у лидера партии "Народный союз" Сергея Бабурина - 0,80% голосов, у лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина - 0,77% голосов,
По предварительным данным, явка на выборах составила 60,63% избирателей
На выборах в 2012 году в Коми за В.Путина свои голоса отдали 65,02% избирателей. Вторым стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов с результатом 13,34%, а замкнул тройку бизнесмен Михаил Прохоров с 8,32%. В.Жириновского поддержали 7,67% проголосовавших, лидера "Справедливой России" Сергея Миронова - 4,32%. Итоговая явка составила 70,14%.
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