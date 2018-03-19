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19.03.18 01:45
Поддержка Путина в Ярославской области выросла в полтора раза с 2012 года
По предварительным итогам обработки всех протоколов УИК явка в регионе составила 64,1%. Владимир Путин набирает 71,8% голосов избирателей, Павел Грудинин (КПРФ) заручился поддержкой 12,96%, Владимир Жириновский (ЛДПР) - 7,54%, Ксения Собчак 2,37%, Григорий Явлинский - 1,78%.
Наибольшую поддержку В.Путин получил в Брейтовском и Борисоглебском районах, где набрал 78% и 76% соответственно. Наименьшая поддержка у лидера голосования в Кировском районе Ярославля (центр города - ИФ) - 67%.
В 2012 году по итогам выборов президента РФ в Ярославской области В.Путина поддержали 54,53% избирателей, кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов тогда получил поддержку 19,89%. Замыкал "тройку" Михаил Прохоров с результатом 10,58. У В.Жириновского - 7,72%.
Явка в 2012 и 2018 годах в Ярославской области примерно равна в процентном и абсолютном значениях.
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