Поддержка Путина в Ярославской области выросла в полтора раза с 2012 года

19.03.18 01:45

© РИА Новости. Алексей Алферов

19 марта. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин набрал почти 72% голосов по итогам обработки 100% протоколов УИК в Ярославской области, в 2012 году его поддерживали 54,5% избирателей, сообщили в облизбиркоме.

По предварительным итогам обработки всех протоколов УИК явка в регионе составила 64,1%. Владимир Путин набирает 71,8% голосов избирателей, Павел Грудинин (КПРФ) заручился поддержкой 12,96%, Владимир Жириновский (ЛДПР) - 7,54%, Ксения Собчак 2,37%, Григорий Явлинский - 1,78%.

Наибольшую поддержку В.Путин получил в Брейтовском и Борисоглебском районах, где набрал 78% и 76% соответственно. Наименьшая поддержка у лидера голосования в Кировском районе Ярославля (центр города - ИФ) - 67%.

В 2012 году по итогам выборов президента РФ в Ярославской области В.Путина поддержали 54,53% избирателей, кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов тогда получил поддержку 19,89%. Замыкал "тройку" Михаил Прохоров с результатом 10,58. У В.Жириновского - 7,72%.

Явка в 2012 и 2018 годах в Ярославской области примерно равна в процентном и абсолютном значениях.