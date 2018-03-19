|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.03.18 01:53
Собчак догоняет Жириновского на выборах в Петербурге
Согласно информации из регионов на мониторах в информационном центре ЦИК, В.Жириновский по итогам подсчета 52,88% протоколов избиркомов северной столицы получает там 4,15% (за него было отдано порядка 49,3 тыс голосов), в то время как К.Собчак - 4,11% (48,9 тыс голосов). Разрыв между кандидатами последний час медленно сокращается, таким образом, оба претендуют на третье место в президентской гонке.
Лидирует в Санкт-Петербурге с большим отрывом от всех конкурентов кандидат Владимир Путин с 75,44% голосов (более 897 тыс. избирателей). На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с почти 9% голосов (свыше 107 тыс. избирателей).
|
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
Interfax-Russia.ru – Суд отменил арест осужденного из-за смерти пациента на два года врача-гематолога Елены Мисюриной до вступления ее приговора в законную силу.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket