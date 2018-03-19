Собчак догоняет Жириновского на выборах в Петербурге

19.03.18 01:53

© РИА Новости. Алексей Филиппов

19 марта. Interfax-Russia.ru - Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак на выборах президента России в Санкт-Петербурге вплотную приблизилась к результату лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает корреспондент "Интерфакса" из Центральной избирательной комиссии.

Согласно информации из регионов на мониторах в информационном центре ЦИК, В.Жириновский по итогам подсчета 52,88% протоколов избиркомов северной столицы получает там 4,15% (за него было отдано порядка 49,3 тыс голосов), в то время как К.Собчак - 4,11% (48,9 тыс голосов). Разрыв между кандидатами последний час медленно сокращается, таким образом, оба претендуют на третье место в президентской гонке.

Лидирует в Санкт-Петербурге с большим отрывом от всех конкурентов кандидат Владимир Путин с 75,44% голосов (более 897 тыс. избирателей). На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с почти 9% голосов (свыше 107 тыс. избирателей).