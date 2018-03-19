Путин лидирует по итогам выборов президента РФ в Ингушетии

19.03.18 02:12

© РИА Новости. Виталий АНьков

19 марта. Interfax-Russia.ru - На президентских выборах в Ингушетии Владимир Путин набрал 83,17% избирателей, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в избиркоме Ингушетии.

"Подсчет голосов у нас завершился. По подсчетам с большим отрывом лидирует Владимир Путин - 83,17 % голосов. Следом идет Павел Грудинин (КПРФ), набравший 5,67 %, на третьей позиции Владимир Жириновский (ЛДПР) - 3,66 %", - сказал собеседник агентства.

За Григория Явлинского проголосовали 2,37 избирателей, за Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") 1, 65% избирателей. Остальные кандидаты набрали менее процента голосов.

Явка избирателей составила 81,96 %.

В 2012 году Владимир Путин по итогам обработки 100% бюллетеней в Ингушетии набрал 91, 91% голосов избирателей, за него проголосовало 153 тыс.274 чел. На втором месте был кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов с 4,45 % голосов (7422), на третьем - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, у него 1, 17 % голосов (1944). За Михаила Прохорова тогда проголосовало 1, 16 % избирателей (1934). Сергей Миронов, кандидат "Справедливой России", получил лишь 1, 06% голосов (1761). В целом явка на выборах президента России в Ингушетии составила 86,47%.

Как сообщил председатель Избиркома Ингушетии Мусса Евлоев в ходе совещания с участием главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, республика в очередной раз показала высокий уровень политической культуры и организации выборного процесса. Для проведения голосования в регионе были задействованы более 2 тыс. членов избирательных комиссий, более 300 наблюдателей от различных кандидатов и политических партий, а также республиканские и местные власти.

"Результаты работы видны, мы все вместе справились с задачей на достойном уровне провести подготовку и проведение главных выборов страны. Хочу поблагодарить в первую очередь главу региона, который сделал все, чтобы избирателям и избирательным комиссиям были обеспечены все условия", - сказал М.Евлоев.

Глава региона отметил, что в течение дня объездил почти все избирательные пункты в регионе.

"Мне приятно, что мы все консолидировано подошли к выборам, как единое целое. С каждым разом растет уровень осознания того, что мы как часть великой страны и республики должны внести свой вклад в наше будущее. Особенно приятно, что увеличивается количество молодежи, принимающей участие в подготовке и проведении выборов", - подчеркнул лидер республики.

Он поручил представить предложения по поощрению людей, отличившихся в подготовке и проведении выборов.