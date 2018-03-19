Путин побил рекорд поддержки за все время участия в президентских выборах

19.03.18 02:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 марта. Interfax-Russia.ru - Кандидат в президенты РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента, получив 49,6 млн голосов избирателей или 76,47% после обработки 92,22% протоколов.

В 2004 году В.Путин победил на президентских выборах, получив 49 млн 565 тыс. 238 голосов или 71,31%. В 2000 году он одержал победу, получив 39 млн 740 тыс. 434 голоса или 52,94%. На прошлых выборах в 2012 году он победил, получив 45 млн 602 тыс 075 голосов или 63,6%.