72,3% избирателей Колымы проголосовали за Путина

19.03.18 02:26

© РИА Новости. Александр Пирагис

19 марта. Interfax-Russia.ru - В Магаданской области 72,3% избирателей, принявших участие в выборах, отдали свои голоса в поддержку Владимира Путина, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на облизбирком.

"По предварительным данным Магаданской областной избирательной комиссии 72,3% от числа колымчан, принявших участие в выборах, отдали свои голоса в поддержку Владимира Путина. За него проголосовали 52 тыс. 659 человек", - говорится в сообщении.

Кандидатуру Павла Грудинина (КПРФ) поддержали 14,07% избирателей, Владимира Жириновского (ЛДПР) - 8,34%.