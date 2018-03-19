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19.03.18 02:28
ТИК рассмотрит вопрос об аннулировании итогов выборов на участке №1480 в Люберцах при подведении итогов голосования
"На данный момент нет решения со стороны ТИК о признании выборов на участке 1480 в Люберцах несостоявшимися. Территориальная избирательная комиссия примет решение по участку №1480 в Люберцах только при подведении итогов голосования. Это произойдет 19 марта", - сказала И.Коновалова.
Ранее пресс-служба Мособлизбиркома сообщила, что ТИК поддержал решение УИК об аннулировании результатов голосования на участке №1480 в Люберцах из-за вброса бюллетеней.
Вброс бюллетеней производился в районе 9 часов утра, в результате стационарная урна была опечатана, а бюллетени в ней признаны недействительными. Председатель избирательной комиссии №1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы решением участковой избирательной комиссии. При этом голосование на данном участке не прерывалось.
После закрытия избирательных участков участковая избирательная комиссия признала выборы на участке №1480 несостоявшимися и обратилась с заявлением в территориальный избирком.
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