Путин набирает в Волгоградской области более 77% голосов после обработки половины бюллетеней

19.03.18 02:31

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 марта. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин уверенно лидирует на выборах президента РФ в Волгоградской области по итогам обработки более 50% протоколов участковых избирательных комиссий.

По данным информационного табло в региональной избирательной комиссии, действующий глава РФ по итогам обработки 52,86% протоколов набирает 77,63% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,72%. Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский (ЛДПР), у него 6,08% голосов.

За Ксению Собчак в Волгоградской области проголосовали 1,11% избирателей. Остальные кандидаты не преодолели однопроцентный барьер.

В 2012 году в Владимир Путин на президентских выборах в Волгоградской области набрал 63,41% голосов избирателей. На втором месте был кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов с 18,85% голосов, на третьем кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,86%.