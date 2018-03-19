|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.03.18 02:31
Путин набирает в Волгоградской области более 77% голосов после обработки половины бюллетеней
По данным информационного табло в региональной избирательной комиссии, действующий глава РФ по итогам обработки 52,86% протоколов набирает 77,63% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,72%. Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский (ЛДПР), у него 6,08% голосов.
За Ксению Собчак в Волгоградской области проголосовали 1,11% избирателей. Остальные кандидаты не преодолели однопроцентный барьер.
В 2012 году в Владимир Путин на президентских выборах в Волгоградской области набрал 63,41% голосов избирателей. На втором месте был кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов с 18,85% голосов, на третьем кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,86%.
|
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
Interfax-Russia.ru – Суд отменил арест осужденного из-за смерти пациента на два года врача-гематолога Елены Мисюриной до вступления ее приговора в законную силу.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket