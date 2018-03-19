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19.03.18 02:35

Почти 67% избирателей Сахалинской области выбрали Путина

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
19 марта. Interfax-Russia.ru - Почти 153,3 тыс. избирателей Сахалинской области или 66,92% проголосовали за Владимира Путина, сообщается на сайте облизбиркома.

Самое большое количество голосов за действующего президента России отдали избиратели трех Курильских районов (Северо-Курильский район - 73,51%, Курильский район - 77,74%, Южно-Курильский район - 79,18%), а также Александровск-Сахалинский район - 73,29%, Томаринский район - 70,56%, Макаровский - 69,02%, Долинский - 68,62%, Невельский - 67,78%, Анивский - 67,74%, Холмский районы - 67,37%. В Южно-Сахалинске за этого кандидата проголосовало 65,88% избирателей.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 41 тыс. 201 человек или 17,99%.

Третью позицию занял Владимир Жириновский. За него свой голос отдали 20 тыс. 75 человек или 8,76%.



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