|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.03.18 02:36
Путин в Челябинской области лидирует с 73% голосов
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, по предварительным данным, оказался на втором месте с 12,98% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский занимает третье место, набирая 7,02% голосов избирателей.
Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак получила 1,73% голосов, лидер "Яблока" Григорий Явлинский - 1,18%, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов - 0,91%, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин - 0,78% и кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,77%.
По итогам выборов президента в 2012 году в Челябинской области В.Путин получил 65,02% голосов, кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов - 14,72%, В.Жириновский - 5,66%.
|
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
Interfax-Russia.ru – Суд отменил арест осужденного из-за смерти пациента на два года врача-гематолога Елены Мисюриной до вступления ее приговора в законную силу.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket