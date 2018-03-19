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19.03.18 02:38

Федеральную трассу и паромную переправу закрыли в Хабаровском крае из-за циклона

© РИА Новости. Максим Богодвид
19 марта. Interfax-Russia.ru - Из-за сильного гололеда в Хабаровском крае введено ограничение движения маршрутных автобусов на автодороге Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в понедельник.

"Ограничение введено с 23:00 местного времени (16:00 МСК) 18 марта. Ориентировочное время открытия с 12:00 местного врем 19 марта ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также, по данным ведомства, из-за ухудшения погоды ограничено движение в Татарском проливе. Паромы находятся в порту Ванино.



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