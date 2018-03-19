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19.03.18 02:48

Путин уверенно выигрывает на выборах президента РФ в регионах Поволжья

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
19 марта. Interfax-Russia.ru - Кандидат в президенты России Владимир Путин лидирует с 77, 44% в Нижегородской области по итогам обработки 88,65% бюллетеней, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" секретарь областной избирательной комиссии Валерия Петрянина.

Павел Грудинин (КПРФ) набирает 10,63% голосов, Владимир Жириновский (ЛДПР) получил 6,52%, Ксения Собчак (Гражданская инициатива) - 1,51% голосов избирателей.

Результат остальных кандидатов не превышает 1% голосов. По итогам обработанных протоколов, явка избирателей составила 66,62%.

На выборах президента РФ в 2012 году в Нижегородской области В.Путин набрал 63,90% голосов, на втором месте был лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 19,05% голосов, В.Жириновского в 2012 году поддержали 5,96% избирателей. Явка избирателей на территории в Нижегородской области составила тогда 67,02%.

В Мордовии обработано 57,5 % протоколов, сообщили агентству в избирательной комиссии республики. Предварительная явка - 78%. Лидирует В.Путин с результатом в 85,5%, на втором месте П.Грудинин с 7% голосов, тройку замыкает В.Жириновский с 4,36% голосов.

На выборах президента РФ в 2012 году в Мордовии В.Путин набрал 87,06% голосов, на втором месте был лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 7,23 % голосов, В.Жириновского в 2012 году поддержали 2,34% избирателей. Явка избирателей на территории в Мордовии составила тогда 86.74 %.

В Кировской области по итогам обработанных 93 % бюллетеней на первом месте так же В.Путин с 70,46 % голосов. За ним - П.Грудинин с 13,64%, В.Жириновский с 9,64 %, у К.Собчак - 1,68%.

По итогам президентских выборов в 2012 году В.Путин в Кировской области набрал 57,93% голосов избирателей. Кандидат КПРФ Геннадий Зюганов получил 18,54% голосов, кандидат от ЛДПР В.Жириновский - 7,9%.

В Пензенской области В.Путин по итогам обработки 93,5% протоколов набирает 79,96% голосов. За ним с 9.99% идет П.Грудинин, следом В.Жириновский с 5,66%, у К.Собчак 1,33% голосов.

В 2012 году В.Путин набрал в Пензенской области 64,27% голосов, на втором месте был лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 19,7% голосов, на третьем - В. Жириновский - с 6,39%.



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