Путин по итогам обработки почти 80% протоколов получает 70,71% голосов в Москве

19.03.18 03:33

© РИА Новости. Александр Пирагис

19 марта. Interfax-Russia.ru - Политик Владимир Путин в Москве получает максимальную поддержку жителей столицы за всю историю своего участия в президентских выборах.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Центральной избирательной комиссии, В.Путин набирает в Москве 70,71% голосов избирателей по итогам обработки 78,62% протоколов. За него по текущим данным отдали свои голоса на московских участках свыше 2,46 млн человек.

В.Путин участвует в выборах президента в четвертый раз. По данным Мосгоризбиркома в 2000 году он получил 46,25% голосов москвичей, в 2004 году - 68,65% голосов (по итогам подсчета 99,35% протоколов УИК), а в 2012 году - 46,95%.

В.Путин значительно опережает своих соперников в столице. На втором месте в Москве по текущим данным находится кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,43%, на третьем выдвинутый ЛДПР Владимир Жириновский с 4,66%, далее следуют Ксения Собчак с 4,17%, Григорий Явлинский с 3,28%, Борис Титов с 1,59%, Сергей Бабурин с 0,97% и Максим Сурайкин с 0,73%.