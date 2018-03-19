|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.03.18 03:33
Путин по итогам обработки почти 80% протоколов получает 70,71% голосов в Москве
Как передает корреспондент "Интерфакса" из Центральной избирательной комиссии, В.Путин набирает в Москве 70,71% голосов избирателей по итогам обработки 78,62% протоколов. За него по текущим данным отдали свои голоса на московских участках свыше 2,46 млн человек.
В.Путин участвует в выборах президента в четвертый раз. По данным Мосгоризбиркома в 2000 году он получил 46,25% голосов москвичей, в 2004 году - 68,65% голосов (по итогам подсчета 99,35% протоколов УИК), а в 2012 году - 46,95%.
В.Путин значительно опережает своих соперников в столице. На втором месте в Москве по текущим данным находится кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,43%, на третьем выдвинутый ЛДПР Владимир Жириновский с 4,66%, далее следуют Ксения Собчак с 4,17%, Григорий Явлинский с 3,28%, Борис Титов с 1,59%, Сергей Бабурин с 0,97% и Максим Сурайкин с 0,73%.
|
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
Interfax-Russia.ru – Суд отменил арест осужденного из-за смерти пациента на два года врача-гематолога Елены Мисюриной до вступления ее приговора в законную силу.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket