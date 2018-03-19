Собчак в Петербурге обогнала Жириновского и "закрепилась" на третьем месте

19.03.18 03:39

© РИА Новости. Алексей Филиппов

19 марта. Interfax-Russia.ru - Выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак прочно закрепилась на третьем месте на выборах президента России в Санкт-Петербурге, обогнав лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Центризбиркома в ночь на понедельник, к началу четвертого утра К.Собчак набирает в северной столице 4,26% голосов (76,6 тыс.) по итогам подсчета 80,46% протоколов участковых избирательных комиссий Санкт-Петербурга. В.Жириновский остается на четвертом месте с 4,11% голосов (74,0 тыс.).

Позиции К.Собчак и В.Жириновского менялись по мере подсчета бюллетеней. Поначалу лидер ЛДПР опережал соперницу, однако ко второму часу ночи по московскому времени их результаты сблизились, а в начале третьего часа К.Собчак вырвалась вперед. Результаты кандидатов некоторое время балансировали в небольшом диапазоне, позже разрыв увеличился.

Уверенно побеждает в Санкт-Петербурге кандидат Владимир Путин (75,17%, свыше 1,35 млн голосов). На втором месте выдвинутый КПРФ Павел Грудинин (9,05%, 162,8 тыс.).

По текущим данным, следом за В.Жириновским на пятом месте в северной столице - кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский (3,10%), за ним следуют Борис Титов ("Партия Роста", 1,54%), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз", 0,87%) и Максим Сурайкин ("Коммунисты России", 0,66%).

Данные о выборах в регионах транслируются на интерактивных экранах в информационном центре ЦИК, информация обновляется в режиме реального времени.