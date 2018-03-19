Путин лидирует по итогам выборов президента в Хакасии

19.03.18 03:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 марта. Interfax-Russia.ru - По предварительным данным после обработки всех избирательных бюллетеней в Республике Хакасия на выборах президента одерживает победу Владимир Путин, набрав 69,16% голосов, свидетельствуют данные в системе ГАС "Выборы".

Второе место занимает Павел Грудинин с 18,46% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 7,18% голосов. Ксения Собчак получила поддержку 1,37% избирателей. У кандидатов Максима Сурайкина, Сергея Бабурина, Бориса Титова и Григория Явлинского менее 1% голосов избирателей.

В 2012 году В.Путин набрал в Хакасии 58,40% голосов, на втором месте был лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 20,56% голосов, на третьем - В.Жириновский с 8,48% голосов. Михаил Прохоров тогда набрал 7,84% голосов, а лидер "Справедливой России" Сергей Миронов - 3,59%.

По данным правительства Хакасии, явка на выборы в 2018 году составила 65,86%, участие в голосовании приняли более 244 тыс. человек.

"Приятно, что на избирательные участки приходили целыми семьями, демонстрируя детям с ранних лет правильное поведение настоящего гражданина и патриота. (...) Высокий уровень явки на выборах в этом году говорит о сильном сплочении жителей республики, о высокой гражданской ответственности. Рад, что большинство жителей Хакасии воспользовались своим конституционным правом и приняли участие в голосовании", - цитирует пресс-центр правительства региона слова главы Виктора Зимина.