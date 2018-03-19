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19.03.18 03:58
Путин в Крыму набирает свыше 90% голосов
В Республике Крым обработано 93,28% протоколов избиркомов, там В.Путин набирает 92,16% голосов (917,7 тыс.). В городе федерального значения Севастополь обработано 98,90% протоколов, В.Путин получает 90,19% голосов (215,66 тыс.).
На втором месте в обоих субъектах кандидат от КПРФ Павел Грудинин (Крым - 2,21%, Севастополь - 3,60%), на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (1,85%, 2,88%), на четвертом - выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак (1,62%, 1,27%).
Далее следуют кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский (0,47%, 0,37%), основатель "Партии Роста" Борис Титов (0,26%, 0,37%), кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин (0,21%, 0,24%) и выдвинутый "Российским общенародным союзом" Сергей Бабурин (0,19%, 0,24%).
Данные о полученных голосах и доле обработанных бюллетеней в субъектах появляются на интерактивных мониторах в информационном центре ЦИК, информация обновляется в режиме реального времени.
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