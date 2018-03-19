Путин набрал более 72% голосов в Забайкалье

19.03.18 03:59

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

19 марта. Interfax-Russia.ru - В Забайкальском крае, по предварительным данным, на выборах президента РФ за Владимира Путина проголосовало 72,03% избирателей, сообщает пресс-служба краевого избиркома.

На прошлых выборах президента РФ за В.Путина в Забайкалье проголосовало 65,69% избирателей.

На втором месте - Павел Грудинин (13,62%), за ним - Владимир Жириновский (9,99%). На прошлых выборах президента России за кандидата от КПРФ проголосовало 14,37%, а за ЛДПР - 9,95% избирателей.

В Забайкалье за Ксению Собчак проголосовало 1,04% избирателей. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.