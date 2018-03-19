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19.03.18 03:59
Путин набрал более 72% голосов в Забайкалье
На прошлых выборах президента РФ за В.Путина в Забайкалье проголосовало 65,69% избирателей.
На втором месте - Павел Грудинин (13,62%), за ним - Владимир Жириновский (9,99%). На прошлых выборах президента России за кандидата от КПРФ проголосовало 14,37%, а за ЛДПР - 9,95% избирателей.
В Забайкалье за Ксению Собчак проголосовало 1,04% избирателей. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.
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