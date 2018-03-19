За Путина в Сибири проголосовало 74% избирателей - полпредство

19.03.18 08:44

© РИА Новости. Александр Пирагис

19 марта. Interfax-Russia.ru - Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло констатирует, что выборы главы государства в Сибири прошли организовано и без существенных нарушений, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

"В настоящее время можно говорить о том, что выборы в регионах Сибирского федерального округа состоялись, они легитимны, и те нарушения, которые были выявлены, существенно на окончательные результаты не повлияют", - цитирует информцентр полпреда.

Всего в округе проголосовало более 9 миллионов избирателей. Таким образом, предварительная средняя явка по СФО составила 64,6%, превысив прогнозы, которые давались перед днем голосования.

Самые высокие показатели зафиксированы в Кемеровской области и Туве, где участие в голосовании приняли более 82 %и 93% избирателей соответственно.

Полпред отметил, что по сравнению с выборами 2012 года в регионах Сибирского федерального округа отмечается более высокая явка, а также более высокий уровень поддержки Владимира Путина.

В частности, по предварительной информации, за В.Путина проголосовали почти 74% сибиряков, пришедших на выборы.

В том числе в таких регионах как Иркутская область, где за главу государства вчера проголосовало на 17,6% больше избирателей, чем в 2012 году и Новосибирская область, где этот показатель вырос почти на 15%.

В большинстве других регионов округа показатели голосования за действующего главу государства также значительно выросли (Красноярский край, Томская область - на 14%, Омская область - почти на 12%).

Кроме того, по предварительным данным, на втором месте в регионах Сибири традиционно представитель партии КПРФ, но его результат ниже, чем результат лидера политического объединения в 2012 году.