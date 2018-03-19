100% протоколов обработано в Чеченской республике, Путин лидирует с 91,44% голосов

19.03.18 08:52

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Чеченская республика обработала 100% протоколов, кандидат в президенты Владимир Путин лидирует на выборах в регионе, набрав 91,44%.

Согласно данным ЦИК, которые обновляются в онлайн-режиме на интерактивных экранах информационного центра комиссии, В.Путин получил большинство голосов - 91,44%. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 4,62%. Третье место за Сергеем Бабуриным ("Российский общенародный союз") - 1,18%.

Четвертое место занял основатель "Яблока" Григорий Явлинский - у него 0,75% голосов, далее - Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") с 0,54%, за ней идет Борис Титов ("Партия роста"), получивший 0,51%. Седьмое место у Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), набравший 0,32%. Меньше всего голосов в регионе получил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - у него 0,25% голосов.