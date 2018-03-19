|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.03.18 08:52
100% протоколов обработано в Чеченской республике, Путин лидирует с 91,44% голосов
Согласно данным ЦИК, которые обновляются в онлайн-режиме на интерактивных экранах информационного центра комиссии, В.Путин получил большинство голосов - 91,44%. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 4,62%. Третье место за Сергеем Бабуриным ("Российский общенародный союз") - 1,18%.
Четвертое место занял основатель "Яблока" Григорий Явлинский - у него 0,75% голосов, далее - Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") с 0,54%, за ней идет Борис Титов ("Партия роста"), получивший 0,51%. Седьмое место у Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), набравший 0,32%. Меньше всего голосов в регионе получил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - у него 0,25% голосов.
|
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket