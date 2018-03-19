Путин в Курганской области получил почти 74% голосов избирателей

19.03.18 08:57

© РИА Новости. Александр Гальперин

19 марта. Interfax-Russia.ru - В Курганской области, по данным обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах президента РФ, Владимир Путин набрал 73,96% голосов избирателей, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в облизбиркоме.

За В.Путина проголосовали 161 тыс. 217 избирателей.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 13,15% голосов. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского свои голоса отдали 8,85% избирателей.

Остальные кандидаты получили менее 1% голосов.

По итогам выборов президента в 2012 году В.Путин заручился поддержкой 63,39% избирателей Курганской области. Кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов получил 17,4%, В.Жириновский - 8,57%.

Явка избирателей в Курганской области 18 марта, по предварительным данным, составила 61,74%. На избирательные участки пришли и проголосовали 434 тыс. 836 из 704 тыс. 338 избирателей. В 2012 году в выборах президента приняли участие 64,17% жителей области.

В Курганской области работали 994 избирательных участка. По предварительным данным, на избирательных участках присутствовало 2 тыс. 318 наблюдателей. Серьезных нарушений зафиксировано не было. На протяжении всего дня голосования веб-камеры и комплексы обработки избирательных бюллетеней работали без серьезных сбоев, незначительные неполадки устранялись без остановки процесса голосования.