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19.03.18 09:02

Путин набрал более 92% голосов в одном из районов ХМАО

© РИА Новости. Виталий Аньков
19 марта. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин на выборах президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам обработки 100% протоколов набрал 76,24% голосов, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Денис Корнеев на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,01% голосов, на третьем - Владимир Жириновский (ЛДПР), у которого 6,79% голосов.

Ксения Собчак набрала 1,38% голосов, Григорий Явлинский - 0,64%, Борис Титов ("Партия роста") -0,55%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,52%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,5%.

Большее всего избирателей за В.Путина проголосовали в Нефтеюганском районе (92,55%), меньше всего - в Покачах (67,68%).

При этом число испорченных бюллетеней составило 0,01% от общего числа.

"Поступило не так много жалоб в ходе проведения процедуры выборов - несколько десятков по ХМАО. Но они незначительные. Нарушения не выявлены. Такое количество жалоб - показатель, что выборы прошли легитимно", - уточнил Д.Корнеев, добавив, что технических сбоев в работе оборудования не произошло.

Он напомнил, что явка 18 марта 2018 года стала рекордной в истории проведения выборов в ХМАО. По его словам, среди муниципалитетов традиционно лидеры - Белоярский и Нефтеюганский районы. У них около 86%. Самая низкая явка в городе Пыть-Ях - 59,26%.

Всего на территории области действовало 710 избирательных участков, число избирателей составило 1 млн 113 тыс. 896 человек. По предварительным данным, в выборах приняли участие 68,2%, или 789 тыс. 22 избирателя.

По итогам президентских выборов в 2012 году В.Путин набрал в ХМАО 66,41% голосов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов - 13,8%, В.Жириновский - 8,11%, Михаил Прохоров - 7,14%, Сергей Миронов - 3,29%. В 2012 году всего приняли участие в голосовании 64,06% избирателей региона.



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