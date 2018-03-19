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19.03.18 09:27
После обработки почти 99% протоколов на выборах президента в Брянской области лидирует Путин с 81,7%
В.Путин набирает 81,68% голосов, за ним с большим отрывом следует кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 8,72%. У лидера ЛДПР Владимира Жириновского 5,63%, кандидата от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак- 0,95%.
Остальные кандидаты набрали менее 0,5 % голосов.
Явка на президентских выборах 4 марта 2012 года в Брянской области первое место с результатом 64,02% занял Владимир Путин. На втором месте был Геннадий Зюганов, набравший 20,91% голосов, на третьем - Владимир Жириновский, за которого проголосовало 6,14% избирателей.
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