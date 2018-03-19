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19.03.18 09:37
Почти 67,5 % избирателей участвовали в выборах президента РФ - данные обработки 99,83% протоколов
"Явка превысила 67%, в настоящий момент после обработки 99,84% протоколов она составляет 67,43%", - сообщили в комиссии.
Там уточнили, что итоговая явка будет озвучена в 10:00 по московскому времени на заседании комиссии в понедельник. В это же время комиссия подведет предварительные итоги голосования.
На данный момент ЦИК обработал 99,84% протоколов. Владимир Путин побеждает на выборах, набирая рекордные 76,66%. Павел Грудинин получает 11,80%, Владимир Жириновский - 5,66%. К.Собчак получает 1,67%, Г.Явлинский - 1,04, Б.Титов - 0,76, М.Сурайкин - 0,68, С.Бабурин - 0,65%.
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