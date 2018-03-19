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19.03.18 09:41
Путин победил на выборах президента на Ямале
"По предварительным данным, за В.Путина проголосовало 85,54% избирателей", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник глава окружной избирательной комиссии Андрей Гиберт.
Павел Грудинин (КПРФ) набирает 5,72% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 5,7%.
"Другие кандидаты набрали менее одного процента", - подчеркнул А.Гиберт.
Так, по его словам, Ксения Собчак (Гражданская инициатива) набрала 0,7%, Максим Сурайкин (Коммунисты России) - 0,53%, Григорий Явлинский (Яблоко) - 0,4%, Борис Титов (Партия роста) - 0,34%, Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) - 0,31%,
Он также добавил, что явка на выборах составила 91,9%.
В ЯНАО по итогам выборов президента РФ в 2012 году В.Путин получил 84,58% голосов избирателей, лидер КПРФ Геннадий Зюганов - 5,59%, В.Жириновский - 5,21%, бизнесмен Михаил Прохоров - 2,33%, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов - 1,49%.
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