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19.03.18 09:50
В Петербурге после обработки 100% протоколов лидирует Путин с 75,01% - ЦИК
Четвертое место занял Владимир Жириновский - у него 4,09%, пятое - Григорий Явлинский с 3,18%. Борис Титов получил 1,57% голосов, Сергей Бабурин - 0,88%, Максим Сурайкин - 0,66%.
В настоящий момент почти все регионы обработали 100% протоколов. Не хватает полных данных из четырех субъектов РФ: Москвы, Крыма, Тюменской и Иркутской областей, сообщили "Интерфаксу" в Центризбиркоме в понедельник.
Явка избирателей на выборы по стране, по данным ЦИК, достигла 67,47% после обработки 99,83% протоколов.
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