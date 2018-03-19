В Петербурге после обработки 100% протоколов лидирует Путин с 75,01% - ЦИК

19.03.18 09:50

© РИА Новости. Нина Зотина

19 марта. Interfax-Russia.ru - ЦИК обработал 100% протоколов голосования на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге, Владимир Путин лидирует с 75,01%, на втором месте Павел Грудинин с 9,04%, на третьем месте Ксения Собчак - 4,33%.

Четвертое место занял Владимир Жириновский - у него 4,09%, пятое - Григорий Явлинский с 3,18%. Борис Титов получил 1,57% голосов, Сергей Бабурин - 0,88%, Максим Сурайкин - 0,66%.

В настоящий момент почти все регионы обработали 100% протоколов. Не хватает полных данных из четырех субъектов РФ: Москвы, Крыма, Тюменской и Иркутской областей, сообщили "Интерфаксу" в Центризбиркоме в понедельник.

Явка избирателей на выборы по стране, по данным ЦИК, достигла 67,47% после обработки 99,83% протоколов.