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19.03.18 09:54
Путин в Тульской области получил более 79% голосов избирателей
За него отдали свои голоса 648 тыс. 117 избирателей.
На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 9,48% голосов (77 тыс. 552 избирателя). За лидера ЛДПР Владимира Жириновского свои голоса отдали 5,96% избирателей (48 тыс. 748 человек). Ксения Собчак ("Гражданская солидарность") набрала 1,43% голосов (11 тыс. 689 человек).
Остальные кандидаты получили менее 1% голосов.
Явка избирателей предварительно составила 68,66% избирателей.
В 2012 году В.Путин набрал в Тульской области 67,77% голосов, на втором месте был лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 16,95% голосов, на третьем - Владимир Жириновский с 5,79% голосов.
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