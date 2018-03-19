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19.03.18 10:12

Более 74% избирателей Тверской области поддержали Путина на выборах президента

© РИА Новости. Максим Богодвид
19 марта. Interfax-Russia.ru - На выборах президента РФ в Тверской области по результатам обработки 100% бюллетеней 74,55% избирателей поддержали Владимира Путина, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в облизбиркоме.

"Среди других кандидатов голоса избирателей в Тверской области распределились следующим образом: Павел Грудинин - 12,51%, Владимир Жириновский - 7,05%, Ксения Собчак - 1,65%, Григорий Явлинский - 0,91%, Максим Сурайкин - 0,80%, Борис Титов - 0,79%, Сергей Бабурин - 0,77%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, явка по региону составила 57,58%.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, вечером 18 марта на митинге-концерте, посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией, губернатор Игорь Руденя поздравил жителей региона с праздничной датой и поблагодарил за участие в выборах.

"Самое главное, что на выборах президента России в Тверской области не допущено нарушений. Наблюдатели, которые посетили многие избирательные участки, единодушно выразили мнение о высоком уровне организации процесса, его открытости и легитимности", - процитировали в пресс-службе слова И.Рудени.

Ранее сообщалось, что глава региона отдал свой голос на избирательном участке №1048 в тверской школе №16. На голосование И.Руденя пришел вместе с супругой и детьми.

На территории Верхневолжья также проголосовали члены Совета Федерации РФ Владимир Лукин и Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, поэт Андрей Дементьев, Аскольд и Эдгард Запашные с цирковым коллективом, которые сейчас находятся с гастролями в Твери.

Всего 18 марта в Тверской области работало 1218 избирательных участков. За ходом выборов следили международные наблюдатели из Индии и Польши. Они отметили высокий уровень организации этого процесса и его соответствие нормам международного избирательного права.



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