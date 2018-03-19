Путин получил более 90% голосов в Севастополе

19.03.18 10:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 марта. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин лидирует по итогам обработки 100% избирательных бюллетеней в городе федерального значения Севастополе, набрав 90,19% голосов избирателей, сообщил глава Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов журналистам в понедельник.

"В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 339 тыс. 10 человек, приняли участие в выборах 71,44% избирателей из числа включенных в списки. Обработаны протоколы всех комиссий, все бюллетени подписаны", - сказал А.Петухов.

"Владимир Путин - 218 тыс. 303 голоса, что составляет 90,19%", - отметил он.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 3,59%, третье - у лидера ЛДПР Владимира Жириновского с 2,89%, четвертое - у Ксении Собчак с 1,27%.

Остальные кандидаты - Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин - набрали менее 1% голосов избирателей.

Выборы президента Российской Федерации 18 марта стали первыми для жителей республики Крым и Севастополя, которые вошли в состав России ровно четыре года назад.

В Севастополе работали 182 участка.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее заявила, что ЕС не будет признавать выборы на полуострове, который считает украинской территорией, аннексированной Россией.