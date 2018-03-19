Путин получил почти 79% голосов в Ростовской области

19.03.18 10:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 марта. Interfax-Russia.ru - Действующий глава РФ Владимир Путин лидирует по итогам обработки 100% протоколов в Ростовской области, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

В.Путин набрал 78,97% голосов, на втором месте - представитель КПРФ Павел Грудинин с 11,37% голосов, на третьем - Владимир Жириновский (ЛДПР), у него 5,14% голосов. Чуть более одного процента голосов получила Ксения Собчак.

Общая явка в Ростовской области составила 64,77%. Ростовская область занимает 25-е место по явке среди субъектов РФ.

"В Ростовской области более 145 тыс. человек проголосовали не по месту прописки. Это составляет 4% от общего числа проголосовавших в регионе", - сказал А.Буров.

Глава регионального избиркома отметил, что в Ростовской области не было зарегистрировано ни одного вброса или серьезного нарушения.

"Была большая армия наблюдения: 10 тыс. наших наблюдателей, 14 представителей ОБСЕ, четыре человека из Белоруссии, столько же из Армении. Также были представители Турции, Великобритании, Нидерландов, Киргизии, Латвии, Литвы - практически вся европейская география. Нам не озвучили ни одного замечания со стороны иностранных наблюдателей", - сообщил А.Буров.

В 2012 году В.Путин по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 62,66% голосов избирателей. На втором месте был кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов с 20,6% голосов, на третьем - Михаил Прохоров с 6,36% голосов. За кандидата от партии ЛДПР Владимира Жириновского проголосовало 6,27% избирателей. Сергей Миронов, кандидат "Справедливой России", получил 3,63% голосов. В целом на выборах президента РФ явка избирателей в Ростовской области составила 63,79%.