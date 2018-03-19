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19.03.18 10:28
Путин набрал более 93% голосов в Кабардино-Балкарии
"Явка на выборах 18 марта в республике составила 91,8%. В.Путин набрал 93,38% голосов, на втором месте кандидат КПРФ Павел Грудинин с 4,15% голосов, на третьем Владимир Жириновский (ЛДПР) - 1,03% голосов", - сказал В.Гешев журналистам в понедельник.
Он также отметил, что наибольшую активность продемонстрировали жители Терского района КБР, где проголосовали 94% избирателей.
Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин (Коммунисты России) и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) набрали менее 1%.
По итогам выборов 4 марта 2012 года В.Путин в Кабардино-Балкарии набрал 77,64% голосов при явке 73%.
Геннадий Зюганов тогда набрал 13,81%, В.Жириновский - 3,08%, Сергей Миронов - 3,05% и Михаил Прохоров - 2,32%".
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