Путин набрал более 93% голосов в Кабардино-Балкарии

19.03.18 10:28

© РИА Новости. Александр Пирагис

19 марта. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин по итогам обработки 100% бюллетеней в Кабардино-Балкарии набрал 93,38% голосов, сообщил председатель избиркома КБР Вячеслав Гешев.

"Явка на выборах 18 марта в республике составила 91,8%. В.Путин набрал 93,38% голосов, на втором месте кандидат КПРФ Павел Грудинин с 4,15% голосов, на третьем Владимир Жириновский (ЛДПР) - 1,03% голосов", - сказал В.Гешев журналистам в понедельник.

Он также отметил, что наибольшую активность продемонстрировали жители Терского района КБР, где проголосовали 94% избирателей.

Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин (Коммунисты России) и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) набрали менее 1%.

По итогам выборов 4 марта 2012 года В.Путин в Кабардино-Балкарии набрал 77,64% голосов при явке 73%.

Геннадий Зюганов тогда набрал 13,81%, В.Жириновский - 3,08%, Сергей Миронов - 3,05% и Михаил Прохоров - 2,32%".