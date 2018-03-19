Собчак вышла на третье место в некоторых районах Москвы, опередив Жириновского

19.03.18 10:31

© РИА Новости. Максим Блинов

19 марта. Interfax-Russia.ru - Кандидат Ксения Собчак на выборах президента РФ в некоторых районах Москвы обошла Владимира Жириновского и заняла третье место после Владимира Путина и Павла Грудинина, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме в понедельник.

Так, К.Собчак набрала 8,38% голосов в Тверском районе, где результат В.Жириновского - 3,72%.

К.Собчак также обошла лидера ЛДПР в районе Якиманка (7,48%) против 3,54%), в Гагаринском районе (7,36% против 2,93%) и в районе Хамовники (7,36% против 3,58%).

По итогам обработки 100% протоколов в Москве, В.Путин на президентских выборах набрал 70,88%, на втором месте П.Грудинин - 12,47%, на третьем месте В.Жириновский - 4,71%.

К.Собчак заняла четвертое место - 4,08%.