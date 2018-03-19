При подсчете голосов избирателей в Москве не зафиксировано ни одного нарушения

19.03.18 10:40

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

19 марта. Interfax-Russia.ru - В течение процедуры подсчета голосов избирателей в столице не было зафиксировано ни одного нарушения, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в понедельник.

"Ни одного конфликта, ни одной жалобы со стороны наблюдателей во время подсчета голосов зафиксировано не было. То есть все были настроены на конструктивную работу", - подчеркнул он.

В.Горбунов отметил, что во время голосования в воскресенье также не было существенных нарушений, "за исключением двух случаев, когда престарелые граждане опустили в урны по два бюллетеня".