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19.03.18 10:45

Следующими в реновацию попадут районы севера и запада Москвы

© РИА Новости. Антон Денисов
19 марта. Interfax-Russia.ru - Дома, в которые уже этой весной могут въехать следующие переселенцы по программе реновации, расположены на западе и севере города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы готовим график по переселению районов в рамках программы реновации. Жители уже переезжают в районе Измайлово, а далее будут районы в Западном и Северном округах. У нас фактически расписан каждый месяц, в какие дома будут люди переезжать. Работа идет очень активно", - сказал М.Хуснуллин.

Он подчеркнул, что конкретные адреса переселяемых домов сейчас определяются.

"Расселение по программе реновации - это живой процесс, следующий переезд жителей может быть организован весной или летом, основываясь на желании людей. Мэр Серегей Собянин дал поручение сделать практически во всех переселяемых домах рабочие штабы, чтобы максимально было удобно для жителей", - добавил глава стройкомплекса.

Ранее М.Хуснуллин сообщал, что в этом году для переселенцев введут в эксплуатацию около 30 домов. "Это дома, строившееся по другим программам, однако сейчас они адаптируются под повышенные стандарты качества и благоустройства программы реновации. В эти 30 новых домов переедут жители почти 60 старых пятиэтажек", - рассказал заммэра.

Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 года и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. В настоящее время в программу включен 5171 дом.



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