Итоги голосования на президентских выборах отменены на пяти участках в трех субъектах России

19.03.18 11:13

© РИА Новости. Илья Питалев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что итоги голосования на президентских выборах отменены на пяти участках.

"У нас сейчас имеется информация об отмене итогов голосования на пяти участках в трех субъектах РФ", - сказала Э.Памфилова в понедельник на заседании ЦИК РФ.

Председатель ЦИК заявила, что "мы очень внимательно каждое сообщение о возможных нарушениях на выборах рассмотрим и примем самые жесткие решения, если действительно будут выявлены те или иные нарушения".